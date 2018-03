Polícia Militar de São Paulo abre concurso para 2.700 vagas

A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu concurso para preencher 2.700 vagas do cargo de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças. O salário é de R$ 3.049 e há vagas para homens e mulheres com idade entre 17 e 30 anos. Os candidatos devem ter concluído o ensino médio.

Para que possam concorrer ao cargo, as candidatas devem medir ao menos 1,55m e os homens, 1,60m. Além disso, devem possuir carteira de habilitação entre "B" e "E". A seleção terá uma prova objetiva e uma prova dissertativa aplicadas no dia 03 de junho, exames de aptidão física, de saúde e psicológica, além de uma avaliação de conduta social. O edital pode ser conferido aqui.

As inscrições terão início no próximo dia 22, quinta-feira e se encerram no dia 19 de abril, com valor de R$ 50. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site da Fundação Vunesp e selecionar entre uma das cidades em que se pode realizar o exame teórico: Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo ou Sorocaba. A escolha não implica que o candidato, caso aprovado, seja classificado para exercer a função na cidade.