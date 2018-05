Sabesp abre concurso para 661 vagas; salários vão de R$ 1.855 a R$ 7.964

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) abriu edital público para o preenchimento de 661 vagas de trabalho. Segundo o documento, os salários variam entre R$ 1.855 e R$ 7.964,50, as vagas estão distribuídas entre 16 ocupações diferentes na capital, interior e litoral e há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. As inscrições começam nesta quinta-feira, 1º, e devem ser feitas pelo site da Fundação Carlos Chagas. O prazo limite para se inscrever é até o dia 26 de março, às 14h.

O valor das inscrições varia conforme o cargo pretendido pelo candidato. Para os cargos de ensino fundamental, o valor é de R$ 50, para os de ensino médio, R$ 60, e para os de ensino superior, R$ 70. Os candidatos podem solicitar gratuidade ou redução da taxa de inscrição caso atendam a requisitos do edital. A solicitação deve ser feita até às 23h59 do dia 05 de março.

Do total de vagas, 256 são para "Agente de Saneamento Ambiental 01" e podem se candidatar ao cargo aqueles que possuirem certificado de ensino fundamental completo e possuir carteira de habilitação tipo C (permissão para conduzir caminhões). Há ainda outras 135 vagas para "Técnico em Sistemas de Saneamento", em que é exigido do candidato o certificado de ensino médio técnico completo em diferentes áreas (química, mecânica, meio ambiente ou saneamento básico). Há também vagas para advogados, médicos do trabalho, economistas e engenheiros, entre outros.

O concurso público terá quatro etapas: prova objetiva, comprovação de pré-requisitos, exame médico admissional e a admissão. Os aprovados serão contratados em regime de CLT e, além dos benefícios previstos na legislação, receberão também: participação nos lucros, plano de saúde (estendido aos dependentes sem acréscimo), cesta básica, vale-refeição, previdência suplementar e gratificação de férias.