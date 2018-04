Safra abre inscrições para programa de trainee de quase R$ 7 mil

O Safra está com inscrições abertas para o seu programa de trainee de 2018. Candidatos podem se inscrever até o dia 25 de setembro no processo seletivo, que oferece aos aprovados um salário de R$ 6.800 durante os nove meses de capacitação.

De janeiro a setembro, os profissionais selecionados vão participar de um curso intensivo sobre o mercado financeiro, interagir com os executivos do banco e fazer um rodízio personalizado por diferentes áreas da empresa.

Ao final desse período, aqueles que forem aprovados no programa são contratados pelo Safra e recebem uma bonificação de R$ 20 mil. O banco também oferece participação nos lucros e nos resultados adicional ao salário e ao décimo terceiro.

Podem se inscrever candidatos formados ou em conclusão de curso entre dezembro de 2014 e dezembro de 2017 nos seguintes cursos: Administração, Arquitetura, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Física, Gestão Política, Psicologia, Relações Internacionais, Matemática, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e Ciência da Computação.

Também são pré-requisitos falar inglês em nível pelo menos intermediário, dominar o pacote Office e ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo.

As etapas do processo seletivo são divididas em análise de inscritos e testes online, dinâmica de grupo, análise de um case de negócio e entrevista com gestores e entrevista com o comitê executivo.