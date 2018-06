Brasil ganha dois Grand Prix em Cannes Lions

Fernando Scheller, enviado especial a Cannes

O segundo dia do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade foi de boas notícias para as agências brasileiras. Nesta terça-feira (19), com a revelação dos escolhidos em cinco categorias, o País recebeu dois prêmios máximos do festival, trazendo para casa o Grand Prix (Grande Prêmio) nas categorias Mobile Lions, voltada a campanhas para dispositivos móveis, e em Print & Publishing, para iniciativas de mídia impressa. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no País.

O Grande Prêmio de Mobile Lions foi para a agência Grey, do grupo Newcomm, para uma campanha feita para o site Reclame Aqui. Com o desenvolvimento de um aplicativo que permite que o usuário aponte o celular para uma foto de um político brasileiro e saiba se ele enfrenta processos judiciais ou tem a ficha suja, a marca conseguiu entrar no debate político de uma maneira direta e útil, conforme destacaram os jurados da categoria.

Originalmente chamado Detector de Corrupção, o app teve recentemente o nome modificado para Detector de Ficha de Político. O diretor de marketing do Reclame Aqui, Felipe Paniago, explica que a decisão visa a evitar que ameaças de ações judiciais de políticos se tornem realidade. “Tudo o que a gente não quer é que uma liminar suspenda o uso do aplicativo, ainda mais neste momento”, disse o executivo ao Estado.

Após uma primeira onda de divulgação, que incluiu vídeos em que políticos eram “enquadrados” ao serem confrontados diante das câmeras em relação às ações que enfrentam, Paniago diz que o app voltará a ser promovido nos próximos meses, durante a fase mais quente da disputa eleitoral. Atualmente, o aplicativo já contabiliza mais de 1 milhão de visualizações. O executivo do Reclame Aqui afirma que a meta da empresa é continuar a ampliar esse total.

Budweiser. A agência Africa recebeu o Grand Prix por uma ação em mídia impressa para a Budweiser, marca que no Brasil é distribuída pela Ambev. A campanha, que usa apenas texto, incentiva os consumidores a buscarem na internet fotos icônicas de lendas da música – entre elas Mick Jagger e As imagens têm um aspecto em comum: em todas os artistas aparecem segurando uma garrafa ou lata de Budweiser.

Segundo Sérgio Gordilho, copresidente e diretor geral de criação da Africa, o uso da mídia impressa para levar o consumidor às fotos na internet foi uma forma criativa de garantir acesso a um material histórico que custaria muito para ser reunido pela própria marca, uma vez que as imagens têm direitos autorais. “A questão da autenticidade e da originalidade, que são qualidades ligadas a esses artistas, fazem parte dos pilares da marca Budweiser”, diz o publicitário.

Embora seja relativamente recente no Brasil – onde começou a ser vendida no começo desta década –, o posicionamento global de Budweiser está historicamente ligado à música. O uso de ícones em contato com a Bud foi uma forma de trazer um “estofo” ao rótulo no Brasil, segundo Paula Lindenberg, vice-presidente de marketing da Ambev. A executiva diz que, em um futuro próximo, a campanha brasileira da Bud poderá ser levada a outros países.

Leões. O Brasil angariou um total de 34 Leões em Cannes Lions nesta terça-feira, incluindo os ouros relativos ao Grand Prix. Somados aos quatro prêmios de segunda-feira (18), o total do País chega a 38 Leões.

A categoria com o maior número de prêmios foi Outdoor, com 12, sendo 1 de ouro, 4 de Prata e 7 de Bronze. O País ganhou um Leão de ouro para uma campanha da Young & Rubicam para a JC Decaux. As pratas foram para DM9DDB (McDonald’s), Africa (Budweiser) e duas para Lew’Lara\TBWA (Nissan). Ogilvy e Y&R levaram dois Leões de Bronze cada uma. Grey, Nova/SB e DM9DDB ganharam um cada.

Em seguida veio Print & Publishing, que ganhou o Grand Prix e mais nove Leões, sendo um ouro (Africa/Budweiser) e oito bronzes, distribuídos para: AlmapBBDO (dois), Moma Propaganda, Artplan, Grey, Ogilvy, Isobar e Y&R. Em Design Lions, foram três pratas (duas para Africa e uma para R/GA) e cinco bronzes (R/GA, Africa, FCB, Almap, David).

Em Mobile Lions, além do Grand Prix, o País trouxe um ouro e um bronze (também para Grey/Reclame Aqui). Em Radio & Audio, o País trouxe um Leão de bronze para a Master, de Curitiba.