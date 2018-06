Campanha feita para o ‘Estadão’ ganha Leão em Cannes

Uma campanha feita pela agência FCB Brasil recebeu um Leão de bronze na categoria Design Lions, de Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, que teve o resultado divulgado na terça-feira (19).

O prêmio foi para o livro Cem Coisas para Fazer no Brasil Antes de Morrer, que reuniu cem reportagens do Estadão que contam histórias de pessoas que foram assassinadas enquanto realizavam tarefas corriqueiras do dia a dia.

A iniciativa mostra que o Brasil tem hoje um número maior de assassinatos do que países em guerra, como a Síria. A peça, uma das criadas ao longo do último ano para o jornal, já foi premiada em outros eventos de criatividade, entre eles o Wave Festival, do Rio de Janeiro.