‘Estadão’ anuncia 22 jurados brasileiros para Cannes Lions 2019

O “Estadão”, representante oficial do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade no Brasil, anunciou nesta sexta-feira, 26, uma lista de 22 jurados brasileiros para a edição de 2019 do evento. Dos escolhidos para este ano, apenas dois já passaram pela experiência anteriormente: Keka Morelle, da AlmapBBDO, que já atuou em 2006, e Átila, Francucci, da Nova S/B, que foi jurado em 1998 e 2005. Os outros 20 selecionados chegam ao júri de Cannes Lions pela primeira vez.

Além dos nomes já anunciados, o Brasil poderá ainda incluir novos nomes em cinco categorias: Creative Effectiveness, Creative Strategy, Entertainment Lions for Music, Glass e Titanium. “Os profissionais escolhidos vão representar muito bem a capacidade de atuação em todas as vertentes da indústria da comunicação no País”, disse Paulo Pessoa, diretor de mercado anunciante do Grupo Estado.

No fim do ano passado, Cannes Lions havia anunciado os presidentes de júri de 2019. Na lista estão dois brasileiros que atuam fora do País: PJ Pereira, co-fundador da Pereira O’Dell, que vai liderar a área de Social & Influencer Lions, e Jaime Mandelbaum, daVMLY&R Europa, na divisão de Brand Experience & Activation Lions.

Veja a lista completa dos 22 jurados brasileiros anunciados nesta sexta-feira, 26: