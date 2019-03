Produtor de alho sofre com concorrência do produto importado

Após uma safra remuneradora no ano passado, os produtores de alho veem-se novamente ameaçados pela concorrência do produto importado, sobretudo da China. No ano passado, por causa de um problema climático naquele país, as importações diminuíram sensivelmente e o preço no mercado interno chegou a R$ 10 o quilo. Este ano, com a volta do