2019 vai ser melhor, 2019 vai ser melhor, 2019 vai ser melhor! Ninguém tem dúvida, 2019 vai ser melhor.

De analistas de mercado de capital ao povão nas ruas, com exceção de meia dúzia de petistas que acham que o Lula é inocente e outros tantos jornalistas mal-humorados, o Brasil inteiro tem certeza de que vai ser melhor.

É destas certezas que não têm como dar errado. Ainda que seja ruim, será melhor do que os desmandos praticados pelo governo Dilma, a ensacadora de vento.

Entre secos e molhados, o governo Temer ajudou na previsão. Ainda que sem nenhum reconhecimento popular, o governo Temer fez a lição de casa com seriedade e muito mais profundidade do que o PSDB teria feito e isso faz diferença na previsão otimista.

Com a lição de casa feita, o país entra em 2019 com a inflação baixa, o juro menor, o emprego ameaçando diminuir e, o mais importante, com a população acreditando que vai ser melhor.

Primeiro dia de ano novo é o momento de se fazer todas as promessas que não serão cumpridas ao longo do ano.

Vou parar de fumar, vou beber menos, vou cuidar melhor da saúde, vou ser mais amigo dos meus amigos, vou dar mais tempo para o lazer, vou viajar mais, descansar, curtir a vida, enfim, ser mais saudável….

Tudo balela. Fogo de palha que vai se apagando rapidamente nos dias seguintes. Depois de uma semana, sobra pouca coisa e depois de um mês vemos que a lista de boas intenções continua só boas intenções.

Até porque é férias e seria exigir demais cortar a cervejinha justamente nas férias de verão, quando o calor chama uma gelada.

Mas vamos em frente que atrás vem gente. 2019 vai ser melhor para mim, para você, para o Brasil. Que venha 2019! Estamos prontos para ele.