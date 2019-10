Abacate é abacate e jabuticaba é jabuticaba. O duro é explicar isso para quem nunca viu abacate, nem jabuticaba.

Abacate é grande, normalmente verde, com a carne densa e um enorme caroço no meio. Jabuticaba é pequena, normalmente preta ou marrom escura, com polpa quase líquida e caroços insignificantes. Como se não bastasse, o gosto das duas frutas é completamente diferente, mas se você não conhece nenhuma das duas, não há explicação que te faça entender o que é um abacate e o que é uma jabuticaba.

Por mais clara que seja a explicação você vai ficar com cara de passageiro de avião vendo a comissária de bordo gesticular durante as instruções das medidas de segurança e evacuação da aeronave em caso de acidente.

A vida é assim. Uma das coisas mais complexas que existem é conseguir explicar alguma coisa para alguém. O problema começa com as palavras. Com o uso das redes sociais o vocabulário tem se reduzido drasticamente. As pessoas já não sabem o que palavras comuns e elementares até há poucos anos significam.

O resultado é a limitação da capacidade de comunicação e consequentemente de entendimento da explicação dada.

Mas o “imbroglio” vai além. As palavras, ainda que tendo um significado, não têm o mesmo peso para duas pessoas. Aí a confusão cresce porque você fala “amor”, que para você tem um sentido, e o outro entende “amor”, que para ele tem outro sentido.

Entre secos e molhados, se comunicar é muito complicado, só que, como dizia o Chacrinha, “quem não se comunica, se trumbica”.

Nos dias de hoje, o que já era difícil, está mais difícil ainda. Então, jabuticaba é jabuticaba e abacate é abacate, tanto faz o que eles sejam!