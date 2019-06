São Paulo pode ser considerada uma enorme salada de frutas. Aqui tem de tudo um pouco. Tanto faz de que parte do mundo, se do interior do Amapá ou do litoral da Ucrânia, São Paulo recebe gente de todas as partes com a mesma sem cerimônia com que permite que todos tenham sua chance.

A cidade é vasta e cosmopolita. Tem lugar para quem quiser fazer a vida, tocar em frente, se encontrar e arrumar uma realidade melhor. Não tem emprego? É verdade. Não tem trabalho com carteira assinada para mais de um milhão de pessoas que vivem na cidade.

Mas será que o trabalho com carteira assinada é o futuro da humanidade? Quantos países vivem a dura realidade da mudança profunda que impacta a sociedade?

O trabalho mudou. Muitos dos que estão desempregados hoje não voltarão a ter a carteira assinada, pelo menos na mesa ocupação que tinham antes.

São Paulo pode não oferecer empregos com carteira assinada, mas São Paulo oferece oportunidades, a chance de criar, inventar, copiar, acertar ou errar.

O prêmio de quem acerta é o sucesso, o reconhecimento, as portas abertas, a quase fama que não dura mais do que 15 minutos.

O fracasso leva ao esquecimento, mas não quer dizer que não seja possível tentar de novo. Recomeçar, tanto faz se na mesma praia.

A cidade gosta de quem ousa. Se abre para quem vai atrás. Dá todas as chances para quem insiste e faz bem feito. São Paulo adora o sucesso, dar certo, chegar lá.

Por isso a cidade não tem preconceitos ou protegidos. Aqui todos são iguais e têm as mesmas chances. Que os competentes emplaquem!