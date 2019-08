Doar sangue não dói e faz bem

Mais uma vez, os estoques de sangue da rede hospitalar paulistana estão baixos, bem abaixo do que seria o mínimo num quadro de segurança.

Fim de férias, frio, o momento do ano não ajuda, por isso mesmo, você precisa ajudar. Não adianta ficar na torcida, esperando que o outro faça.

Faz alguns dias, conversando com um amigo que precisava uma ajuda, eu disse que estava difícil e ele me respondeu: “Não se preocupe, vou torcer muito por você. Tenho certeza que você consegue”.

Não tenho nada contra torcerem por mim. Faz bem, são energias positivas e, quanto mais energia positiva, melhor.

Mas acredito que, além das energias positivas – que, eu insisto, aceito com muito gosto -, fazer concretamente o que precisa ser feito costuma ser mais eficiente.

A regra se aplica a doar sangue. Doar sangue costuma ser mais eficaz do que ficar na torcida para os outros doarem sangue.

Os outros doarem sangue faz bem, dá uma certa tranquilidade, quase a certeza de que vai ter se precisar. Mas pode faltar.

E precisar é dessas coisas que ninguém consegue saber muito bem quando será. Pode ser hoje, amanhã ou nunca. Mas é melhor ter do que não ter e, para ter, alguém, ou muitos, têm que arregaçar as mangas, esticar o braço, mostrar as veias e deixar enfiarem uma agulha.

Pode parecer cruel, tortura de comunista para arrancar os segredos do agente da CIA, mas não é. Não dói, não atrapalha o resto do dia e faz bem pra alma.

Faz bem pra alma, pro espírito e pra consciência, que fica mais tranquila porque fizemos o que tinha que ser feito, o que era certo fazer.

É impressionante como fazer o bem faz bem. Doe sangue e viva essa experiência!