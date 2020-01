Meu médico diz que é fundamental evitar o estresse e dormir bem. Ele tem toda a razão. Ninguém tem dúvida que os dois conselhos são ponderados e que, se os seguirmos, viveremos provavelmente mais e melhor.

O problema é como fazer isso. Já perguntei para o meu médico se ele fica com as minhas preocupações. Se ele ficar, tudo bem, tenho certeza que o estresse passa. Só não sei como fazer para transferir a ele todas as minhas atribulações e as preocupações consequentes delas.

Aliás, a bem da verdade, não sei se ele estaria disposto a ficar com meus problemas, até porque se somariam aos deles e, se ele já não tem, passaria rapidamente a ter estresse.

Provavelmente, ainda que sendo meu amigo, meu médico não está disposto a ficar com os nós que metem pressão na minha vida e fazem meu estresse subir, se bem que menos do que algumas pessoas gostariam.

É, tem gente que torce para você se dar mal, quebrar a cara, não conseguir chegar lá. Pior ainda, tem gente que joga cascas de banana no meio do caminho.

O curioso é a cara de pau de alguns deles. Chegam e te abraçam e dizem que estão na torcida, mas, por trás, estão intrigando, complicando as coisas, ou fazendo pior, como mentir, dizer que é, sem ser, e outras ações pouco nobres.

Não tem como, em algum momento eu fico estressado, mas, volto a dizer, bem menos do que alguns gostariam que eu ficasse.

Já dormir é outro departamento. Tem quem dorme muito, tem quem dorme pouco e está tudo bem. Eu faço parte do segundo grupo. Raramente durmo mais do que cinco horas por noite, mas acordo bem disposto. Então, bola pra frente porque é véspera de ano novo e nós vamos chegar lá.