É carnaval. Mais de 600 blocos devem tomar as ruas da cidade. Muita gente vai sair atrás deles, muita festa vai rolar, muita coisa vai acontecer, mas o carnaval de hoje, com certeza, não é mais o carnaval de antigamente, ou até do passado mais ou menos recente.

João sabe disso e Maria sabe disso, por isso os dois estão na rua, estão na folia, mas dispostos a não passar dos limites, dispostos a fazer a coisa certa, se é que tem uma forma certa de se pular carnaval.

Carnaval e coisa certa é contraditório. Carnaval foi feito para o povo colocar para fora tudo que tem vontade de fazer, porque, depois dos quatro dias de folia, vêm quarenta dias de sacrifícios, representados pela quaresma.

Época de jejuns, de rezas e missas, de autoflagelação, de dor e sofrimento, repartindo entre as pessoas as dores e os sofrimentos do Cristo no longo caminho até a cruz.

O carnaval foi criado e incentivado para dar aos cristãos condenados à quaresma a oportunidade de antecipadamente colocarem para fora seus instintos mais instintivos, sem levar em conta educação ou barreiras religiosas. Sem limites para avançar o sinal fechado, ou melhor, para não ter sinal fechado.

João e Maria não conhecem toda a história, mas os blocos nas ruas são um chamariz irrecusável, a cenoura na frente do nariz do coelho.

Então, vamos que vamos! É carnaval! É hora de soltar a fera presa dentro de cada um, mas soltar a fera sem dentes ou garras que machuquem ou agridam quem quer que seja.

As marchinhas do passado ficam no passado, as brincadeiras do passado ficam no passado. O que João e Maria querem é brincar de acordo com as regras atuais, cada um na sua, todos respeitando os outros, porque é assim que deve ser.