A história do Brasil tem livros e mais livros contando, cada um de sua maneira, como as coisas aconteceram. São livros para adultos, livros para crianças e adolescentes, livros ilustrados e sem ilustração, enfim, há de tudo, de todas as formas, com todo os vieses.

O que falta é uma melhor divulgação do que foi escrito a sério, baseado em pesquisas e estudos, levantamentos, visitas aos arquivos, entrevistas com os sobreviventes, etc.

Boa parte do material publicado é baseado em achismos, releituras tortas, bobagens políticas, analfabetismo, má-fé e desconhecimento.

São estes que, em boa parte, vão para as escolas, enquanto os volumes consistentes, com o que realmente importa, ficam invariavelmente escondidos, no máximo à disposição dos estudiosos e interessados que descobrem que eles existem muitas vezes por mero acaso.

Eu gosto de história do Brasil e entre os livros que eu mais gosto estão os livros ilustrados.

É por isso que um livro pouco conhecido, lançado não faz muito tempo pela Fundação Cultural Exército Brasileiro me pegou forte. É um livro de arte, feito com todo o cuidado e esmero que os livros de arte exigem, contendo a obra de um único pintor, o Coronel de Cavalaria do Exército Brasileiro Pedro Paulo Estigarribia.

O Coronel Estigarribia, fora das Forças Armadas, não é um pintor conhecido. Mas as 200 reproduções de sua obra, espalhadas pelos quarteis brasileiros, mostram seu talento, capacidade de pesquisa e competência em fazer dos temas eminentemente militares fontes de beleza e reflexão.

A “História do Brasil nos Traços de Estigarribia”, além de mostrar um pintor de grande talento, mostra uma história rica, bonita e heroica. Esta é a verdadeira história do Brasil.