O ANIVERSÁRIO DE D. FERNANDO

Dom Fernando Figueiredo, Bispo Emérito de Santo Amaro, completou oitenta anos de idade no dia trinta de novembro. A data foi celebrada com uma missa em sua homenagem, rezada pelo Padro Marcelo Rossi, no imenso santuário dedicado a Nossa Senhora, no início de Interlagos.

Promovida a Catedral de Santo Amaro, a igreja erguida graças aos esforços conjuntos de Dom Fernando Figueiredo e do padre Marcelo Rossi, é um monumento à fé e à força de vontade de seres humanos que acreditam nos seres humanos e sabem que é possível fazer um mundo melhor.

Que é possível resgatar o bom senso, escondido em alguma quebrada do mundo. Que é possível resgatar a compreensão. Que é possível fazer o bem e, acima de tudo, que é possível resgatar a boa vontade indispensável para a vida feliz das pessoas de bem.

Dom Fernando Figueiredo é um homem tranquilo, ponderado, que pensa antes de falar, que não perde tempo com discussões inúteis, que adora uma conversa inteligente, que gosta da companhia das pessoas e tem imensa compaixão pelo seu semelhante.

Inteligente, culto e homem de ação, Dom Fernando é responsável pela formação de centenas de padres, que hoje atuam no Brasil e na Europa, saídos do Seminário de Santo Amaro, modestamente instalado numa zona pobre da cidade de São Paulo.

Conversar com Dom Fernando é um prazer e uma aula. Ele tem o dom do diálogo, a paciência das pessoas inteligentes, o senso de humor dos homens que sabem que a vida é muito mais do que ter razão em discussões que não levam a nada. Ele sabe ouvir e sabe falar. Isso faz estar com ele um momento único em que as pessoas se desarmam de suas razões para serem apenas elas mesmas. Ninguém chega a Dom Fernando Figueiredo sem querer, mas ele faz parecer que sua vida aconteceu sem esforço.