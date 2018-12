O viaduto levantado

Pode parecer incrível, mas a Prefeitura deu conta de levantar o viaduto que cedeu na Marginal do Pinheiros. Na sequência, garantiu que não vai ser necessário demolir e reconstruir a ponte. Ao contrário, a recuperação deve começar rapidamente e assim causar o mínimo de estragos à futura rotina da cidade.

São notícias boas, ainda mais se levarmos em conta que o fim do ano está logo aí e com ele chegam as férias de verão, o que deve aliviar o trânsito pelos próximos dois meses.

Isso mesmo. Apesar de toda a incompetência mais uma vez reafirmada pela CET, o trânsito, em janeiro e parte de fevereiro, fica mais leve, pega menos, bate menos e os motoristas têm algum alívio em relação aos outros meses do ano.

Bem no estilo quem pode mais chora menos, janeiro e fevereiro são meses que tradicionalmente jogam no time do cidadão, facilitam a vida e permitem que o chope do fim da tarde não perca o gás por conta do martírio das ruas congestionadas.

É difícil imaginar qual vai ser o final disso tudo, mas, se a Prefeitura correr com as obras, o pesadelo do depois das férias pode ser curto e o que a CET não fez, nem faz, pode ser camuflado pela volta das ruas aos padrões normais de congestionamento e demora.

Dizem os entendidos em teologia que São Paulo Apóstolo tem um carinho especial pela maior cidade do mundo batizada em sua honra.

É verdade que os mesmos especialistas afirmam que São Pedro não perdoou os jesuítas pela escolha do nome do rival e por isso São Paulo inunda todos os verões.

Tanto faz todos os tantos fazem. A notícia boa é que a Prefeitura levantou a ponte caída. Agora é não perder a fé na força dos milagres.