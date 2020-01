Não sei se é verdade, mas a história que me contaram faz todo o sentido. Você sabe a origem das palavras pinga e aguardente?

Eu não sabia e o que me foi dito por um coronel, num almoço com militares do Exército, numa quinta-feira, no Rio de Janeiro, me fez parar, pensar e concordar que, se não era verdade, era bem achado.

A cachaça foi descoberta por acaso. Não foi deliberadamente inventada, copiando a fabricação dos destilados europeus.

Durante o processo de produção de açúcar, nos engenhos coloniais, os escravos ficavam girando o suco da cana em enormes tachos sobre o fogo para fazer o melaço.

Em função do calor, parte dessa massa evaporava e subia e batia no teto, de onde pingava de volta nas costas dos escravos que estavam trabalhando nos enormes tachos superaquecidos.

Daí viria a palavra pinga. O líquido condensado pingava de volta, caindo do teto do engenho nas costas dos homens trabalhando.

E o líquido pingava quente, ferindo as costas expostas dos trabalhadores girando o melaço nos tachos.

Não sei se é verdade, mas faz bastante sentido e explica o porquê da cachaça se chamar aguardente, enquanto na Europa, ao que parece, o continente onde os destilados foram inventados, apreciados e largamente consumidos, as bebidas semelhantes são chamadas de água da vida.

Da mesma forma, a palavra pinga tem tudo para ser a consequência da condensação do álcool evaporado caindo, pingo a pingo, do teto do engenho. O líquido pinga do teto.

As palavras têm origens as mais diversas, que vão se consolidando ao longo do tempo, até ganharem um significado adotado pela sociedade. Faz sentido pinga e aguardente terem a origem acima.