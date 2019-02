Tá tudo errado

O que se diz depois que mais de trezentas pessoas morrem arrastadas pela lama que vazou de uma barragem sob suspeita?

O que se diz depois da morte de dez meninos, dormindo, num incêndio dentro de um container?

O que se diz depois de todos os desmandos que a população assistiu ao vivo na eleição para presidente do Senado?

O que se diz depois de ficar claro que um senador inseriu uma cédula a mais?

O que se diz quando é claro que está tudo errado?

Um palavrão? Uma praga? Uma prece? Um pedido de desculpas para as gerações que estão chegando, sem escola, sem saúde, sem assistência social?

O que se diz quando dez meninos perdem a vida e os sonhos, queimados dentro de um container?

O que se diz quando mais de trezentas pessoas perdem a vida, várias delas meninos?

O que se diz depois que se percebe que não há nada a dizer? Que o silêncio é o grito mais alto?

Uma lágrima escorre. É a síntese de todas as lágrimas que choram pelo Brasil, completamente destruído pelos que ocuparam o poder nos últimos trinta anos.

A lágrima escorre pelos mortos pela chuva no Rio; pelas vítimas dos acidentes de trânsito; pelas milhares de vítimas assassinadas de todas as formas em todos os cantos do país.

A lágrima escorre por tudo de errado que deixa cinza a madrugada, que encobre o sol, que mata os sonhos, que entristece a vida.

A lágrima escorre por cada um de nós.