 Tem de tudo na cidade

Quantos paulistanos já ouviram falar no Beco do Batman? Pois é, ele existe a atrai gente de fora da cidade e mesmo do estado, que vêm a São Paulo e entre seus passeios está chegar na Vila Madalena para conhecer o Beco do Batman.

São Paulo oferece de tudo, de tudo que é jeito, em todas as partes da cidade. A Avenida Paulista, por exemplo, além do clássico MASP, abre as portas do Instituto Moreira Salles, Itaú Cultural, SESC, Casa do Japão e outros espaços como o Conjunto Nacional, que regularmente realizam exposições, feiras e eventos das mais variadas naturezas.

O Centro Novo se transformou em paraíso gastronômico. Além dos tradicionais Le Casserole e Gato que Ri, vários outros restaurantes vão se estabelecendo no pedaço, como é o caso do Dona Onça, de seu irmão especializado em carne suína, e de outro instalado no alto do Edifício Esther.

O Centro Velho, além do Centro Cultural Banco do Brasil, tem o espaço da Caixa Econômica Federal, o Pátio do Colégio, a Catedral da Sé, e agora, mais recente, o Farol Santander, ocupando o antigo prédio sede do Banespa, um ícone da arquitetura paulistana.

Mas São Paulo oferece muito mais. No Museu do Imigrante, os descendentes dos imigrantes que desembarcaram no estado podem encontrar suas raízes. Além disso, de lá parte um trenzinho de época que faz um tour pela região.

A Sala São Paulo é um marco pela beleza e pelo ineditismo da sala de espetáculo junto à estação de trem que continua funcionando.

Próxima, a torre da Estação da Luz mostra o caminho para a Pinacoteca do Estado e para o Museu de Arte Sacra, ao lado do Convento e da Igreja de Frei Galvão. Mas isso é só um aperitivo. São Paulo tem muito mais e vai muito além dos shoppings, teatros, shows e restaurantes.