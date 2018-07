Tem quem faz, de verdade

Tem gente que diz que faz, mas, na hora do vamos ver, não faz tanto assim. Isso quando faz alguma coisa… Fazer o quê? É do ser humano. Existem os muito bons, os bons, os não tão bons e os outros. Cada um é de um jeito e não quer dizer, necessariamente, que um seja melhor do que o outro. São apenas diferentes.

Quantas pessoas vão na igreja, batem no peito, confessam e colocam notas de cinquenta reais no saquinho de esmola, desde que os vejam?

Pois é, o mundo é assim. Mas se existe este tipo de gente, existe também o seu oposto. Graças a Deus, eu conheço bastante gente do oposto e elas compensam as que atiram fora da panela e que quase seriam decepções, se eu já não estivesse velho para saber como as coisas caminham.

Não, eu não sou perfeito, nem estou perto disso. Ao contrário, tenho defeitos, muitos dos quais eu nem sei que tenho.

O que me salva, na ordem das coisas, são meus amigos e conhecidos que não furam, entregam o que prometem, mas não contam o que fazem.

Há alguns anos, um deles foi responsável por uma parte importante do salvamento de toda uma região fortemente atingida por tempestades de verão. Ele nunca me deixou contar o que tinha feito.

Outros ajudam o próximo sem contar para o próximo que estavam ajudando. E a sua paga é o próximo nunca ficar sabendo quem foi que o ajudou.

Acabo de viver uma situação destas como Provedor da Santa Casa de São Paulo. A Santa Casa precisa de uma consultoria na área de gestão e a FIA (Fundação Instituto de Administração) está contratada para fazê-la. Mas, mesmo com um preço especial, o trabalho está fora das nossas possibilidades. Foi aí que um amigo que não me autorizou a contar quem é assumiu a conta. Ainda bem que ainda tem gente que faz a diferença!