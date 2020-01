Um grande líder

O sistema de representação sindical e institucional das seguradoras atua em três níveis. A CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) é a entidade maior, com abrangência nacional. Como seus braços armados, com foco nos diferentes tipos de atividade, o setor tem quatro federações: a FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), a FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), a FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) e a FenaCap (Federação Nacional de Capitalização). E na linha de frente aparecem os Sindseg’s, os sindicatos das empresas de seguros e resseguros instalados nos diferentes estados da federação.

Em função do estado concentrar mais de 40% da produção total de seguros do país, o Sindseg-SP, Sindicato das Seguradoras e Resseguradoras de São Paulo, é o maior é mais importante deles.

No último dia 14 aconteceram as eleições para a nova diretoria do Sindseg-SP e com elas foi eleito Presidente Rivaldo Leite, Diretor Geral da Porto Seguro Seguros, um homem com sólida formação moral e profissional, mais do que apto a assumir suas novas funções e que deve manter a trajetória de sucesso que faz do sindicato paulista uma entidade ativa, participativa e proativa, que, com uma equipe de colaboradores competentes, ocupa seu espaço institucional, atuando em todos os campos direta ou indiretamente importantes para o setor de seguros no estado de São Paulo.

Muito do sucesso do Sindseg-SP nos últimos doze anos é consequência direta da atuação de Mauro Batista como seu Presidente ao longo do período. Eleito em 2007, ele foi reconduzido mais quatro vezes ao cargo máximo da entidade, em reconhecimento a competência e sucesso de suas gestões pelas seguradoras e resseguradoras associadas ao sindicato.

Mauro Batista é um homem agregador. Entre brigar e conversar, ele prefere sempre a segunda opção. Ainda que sabendo das dificuldades de certas negociações, insiste no diálogo como a forma mais eficaz de encontrar a melhor solução.

Negociador competente, Mauro Batista atuou com sucesso nos mais variados momentos e situações que afetaram de alguma forma o setor de seguros ao longo dos doze anos em que esteve à frente do Sindseg-SP. No período, o setor enfrentou uma CPI na Assembleia Legislativa paulista, foi alvo de ações do Ministério Público, respondeu a processos que o acusavam pela formação de cartel, etc. Em todas as ocasiões, a atuação do Sindseg-SP foi fundamental para se chegar a bom termo, seja pelo encerramento puro e simples, seja pela realização de acordo colocando um ponto final ao procedimento em curso.

Foi durante sua gestão que o Sindseg-SP mudou de endereço, deixando as tradicionais, mas pouco funcionais instalações da Avenida São João em favor de um escritório moderno e desenhado para fazer frente às suas necessidades operacionais, localizado no quarto andar do icônico Edifício Eluma, na Avenida Paulista.

Contando com o eficiente trabalho de Fernando Simões, Diretor Executivo do Sindseg-SP, Mauro Batista é o responsável pelas comissões e grupos de trabalho ganharem importância e passarem a oferecer respostas concretas aos diferentes desafios que afetam o setor de seguros no estado de São Paulo.

Mas Mauro Batista foi além. Homem de visão, ele sempre entendeu o setor de seguros como algo maior do que o sindicato das seguradoras e sua ação no sentido de preservar e incentivar outras entidades afins resultou no apoio direto, como presidente executivo, para o desenvolvimento e consolidação da ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência), além de importante suporte para o Clube de Vida em Grupo, a Associação Paulista dos Técnicos de Seguros, etc.

Ele também é um dos responsáveis pelo trabalho conjunto com o Sindicato dos Corretores de Seguros, que tem levado a cultura do seguro a todos os cantos do estado, e que resultou num convênio com a Secretaria da Educação para a divulgação do seguro nas escolas estaduais.

Mauro Batista sai da presidência do Sindseg-SP, mas não se afasta do setor de seguros, ao qual dedicou toda sua vida profissional, atuando como executivo e conselheiro de diferentes seguradoras e entidades, como a Roma Seguros, da qual foi Presidente Executivo, e da CNSEG e da Mapfre, da quais é Conselheiro.

Além disso, segue como Presidente do Conselho Superior da ANSP, Conselheiro da Escola de Negócios e Seguros, Membro do Conselho de Administração do Instituto São Paulo contra a Violência, entre outros.

Quer dizer, o setor de seguros paulista continuará a ter o grande líder Mauro Batista ativo e operante ainda por muitos anos.