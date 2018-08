Uma história de sucesso

No final de maio, fui conhecer a Vivenda da Criança, que atende mil famílias numa das áreas mais pobres do Município de São Paulo.

Quem me convidou foi meu amigo Márcio Pires, responsável pelo sucesso da obra, feita um pouco mais pra frente da última picada, no fundo de Parelheiros. O muro da Vivenda das Crianças faz divisa com o Rodoanel, mas não dá para entrar por ele, então a viagem até lá é longa.

Numa área originalmente de dez mil metros quadrados, hoje com sete mil e oitocentos, porque o Rodoanel desapropriou um pedaço, a Vivenda da Criança, num trabalho lindo, briga para impedir que as crianças e os jovens da região acabem no tráfico de drogas, quase que a única alternativa para eles porque é muito difícil encontrarem outro emprego.

A Vivenda não substitui a escola, ela complementa, recebendo as crianças e jovens antes e depois das aulas. Nela, eles recebem alimentação, aulas de comportamento, noções de cidadania, além de suporte social para eles e suas famílias, que são regularmente visitadas e auxiliadas.

Lá eu conversei com um jovem que é a prova de que o projeto é bom. Em 2016, seu pai faleceu e a mãe parou de trabalhar. Antonio Carlos não conseguia trabalho e a situação em casa estava negra. Um dia sua mãe lhe deu vinte reais que tinha ganho numa faxina. O jovem pegou o dinheiro foi a um atacadão, comprou o necessário, voltou para casa e, junto com a mãe, fez uma fornada de biscoitos. Em seguida, entrou num ônibus e vendeu os biscoitos aos passageiros. Hoje ele vende seis quilos por dia; está contratando dois auxiliares, um para vender nos ônibus, outro para ajudar na fabricação dos biscoitos, e até o fim do ano dobra a produção, feita na sua pequena cozinha industrial instalada na casa abandonada de um tio, que ele reformou trabalhando sozinho. São histórias como essa que me fazem acreditar no futuro do Brasil. Antonio Carlos tem tudo para dar certo.