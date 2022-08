A escolha do seu açaí também é um ato político

Semanas atrás estava conversando com alguns amigos especialistas em sustentabilidade e falávamos que toda visita ao supermercado é uma oportunidade de manifestar, de promover um ato político. Mais pura verdade. Eu sempre que vou ao supermercado procuro por marcas que conheço melhor, usam menos embalagem, enfim, o tal compromisso com a sustentabilidade ou os aspectos ESG.

Na minha ida ao supermercado, por exemplo, eu compro cerca de 40 itens diferentes, ou seja, 40 excelentes oportunidades de promover as marcas mais sustentáveis, certo? Devo confessar que o processo não é fácil. Nem todos os produtos são transparentes em sua cadeia de produção, outros até possuem iniciativas de sustentabilidade, mas as informações não chegam até a embalagem ou mesmo não são fáceis de achar.

Precisamos tirar o elefante da sala

Nos últimos 2 anos comecei a consumir mais açaí. É saudável, traz uma energia saudável antes do treino, possui bons nutrientes e a sensação de contribuir com um produto nacional da Amazônia parece que deixa a gente mais feliz. Então, neste trimestre eu escolhi aprender mais marcas produtoras de açaí para fazer escolhas mais conscientes.

Aí começam as primárias perguntas: Será que este produto é feito respeitando o meio ambiente e as comunidades ribeirinhas da Amazônia? Será que estas marcas têm preocupações com seu público interno, sua cadeia de fornecedores? Esta embalagem é a mais sustentável que eles poderiam escolher para embalar o produto?

Na geladeira tinha três opções, com preços e os respectivos pesos bem similares. Uma das marcas eu conhecia, por já ter visto mais pontos de vendas. Mas nunca pesquisei a fundo. E duas outras mais desconhecidas. Então, o primeiro passo, foi ler a embalagem para ver se tinha alguma pista.

A marca “mais famosinha” não informava nada sobre questões socioambientais na embalagem. Uma outra desconhecida também não. E a terceira delas, logo identifiquei o selo de “orgânico Brasil”, o que não certifica toda a responsabilidade, mas já é um começo.

O custo do impacto socioambiental no preço dos produtos

Chegando mais perto leio também “Sem lactose, vegano, Não OGM”. No verso da embalagem um título com letras grandes (muito mais acessível para quem tem mais de 40 anos e não leva óculos para supermercado): “Por que somos diferentes”. Hum… me interessei. E logo na sequência o texto explica: “… o nosso açaí possui certificação orgânica e de comércio justo, garantindo matérias primas de alta qualidade e com sustentabilidade na cadeia de suprimentos desde a colheita dos frutos até o produto que chega à sua mesa. Lutamos pela sustentabilidade ambiental, econômica e social, assim como verdadeiro sabor do acai, não utilizamos açúcar refinado ou corantes químicos. Nosso trabalho na Amazônia ajuda a proteger a biodiversidade e impacta positivamente mais de 20 mil famílias ribeirinhas. Produto direto da Amazônia”.

Gente, amei, né? Lindo o texto! Super atual. Ali, na hora da compra, foi o que me fez adquirir esta marca. Mas a gente não pode acreditar em tudo que lê sem antes checar a fonte, certo? Então o segundo passo, depois de comprar, foi pesquisar um pouco mais sobre a empresa.

Acessei o site da organização, visitei e comecei a seguir as redes sociais. Gostei do que vi. Agora estou seguindo o CEO no LinkedIn. É um americano, formado em finanças e parece que vive na Califórnia, nos EUA. Interessante. Ainda não terminei minha investigação sobre a marca. Quero ainda enviar e-mail e tentar entender mais sobre o negócio e se todo o discurso realmente é verdadeiro. Até agora parece tudo muito bacana.

Sim, uma escolha mais sustentável demanda tempo e pesquisa. A cada 3 meses escolho um produto ou um setor para investigar mais. E isso é exercer a cidadania. O ato político é um ato governamental, mas o significado também se refere às formas como nós, população, expressamos nossas demandas com passeatas e outras formas de protesto social.

Você quer ou você precisa?

E neste contexto, eu considero a compra de um produto também um ato político. Temos o poder de escolher e premiar as empresas a seguirem uma jornada mais sustentável. Pois, assim como na política ou no consumo, as decisões trarão consequências para o nosso coletivo.

Então da próxima vez que você for ao mercado, pesquise e avalie bem a marca que você está privilegiando. A sua escolha é um ato político.