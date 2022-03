ESG. Prontos para pagar a conta?

O mundo tem cobrado das empresas um impacto positivo no planeta. Entretanto, os especialistas ainda divergem sobre o cálculo dos impactos sociais e ambientais negativos de uma marca no mundo.

Com o avanço da tecnologia, em breve saberemos e vamos exigir muito mais das marcas. As empresas terão que investir em mais recursos financeiros para mitigar seus impactos negativos no curto e longo prazo.

A tecnologia será suficiente para equalizar essa conta ou vamos pagar mais caro pelo produto final? Quem poderá pagar?

Este será um dos temas do Brazil Flow no SXSW 2022. A sessão ‘ESG. Ready to Pay the Bill‘ será realizada por Patricia Ellen da Silva (Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo) e Adam Gromis (Uber), com moderação de Wal Flow (CEO da Agência Flow.Ers).

Em breve, teremos mais notícias do SXSW 2022. Aguardem!