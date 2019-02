Bettina Grajcer

Médica, especialista em prevenção e apaixonada pelo tema, sócia da Agência Lynx

Todos os anos, no dia 4 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial do Câncer. O tema deste ano “I am and I will”(Eu Sou e Eu Vou), reforça o potencial que todos temos para fazer algo para reduzir o impacto da doença.

Como o câncer afeta a cada um de maneira diferente, vale aproveitar a data para refletir e decidir como você gostaria de agir.

O que você pode fazer individualmente:

– Se informar:informações e conhecimento sobre a doença nos permitem reconhecer precocemente sinais e sintomas, fazer escolhas mais conscientes sobre nossa saúde, além de derrubar mitos e reduzir nossos medos e preconceitos.

– Se proteger :sabia que um terço dos casos da doença são preveníveis? Pois é, não dá pra deixar de fazer o que está ao nosso alcance – usar filtro solar SEMPRE, alimentar-se de forma saudável, dando preferência para alimentos frescos e integrais e manter-se ativo fisicamente são alguns hábitos que devem ser incorporados por quem quer ter uma vida longa e saudável.

– Se prevenir: mesmo tendo hábitos saudáveis, ninguém está isento da possibilidade do aparecimento da doença, mas, a boa notícia é que o câncer, hoje, já é considerado uma doença curável. Vale a máxima: quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores as chances de cura. Por isso, não deixe de fazer seu check-up anual. Uma boa ideia é criar uma rotina para não esquecer (eu, por exemplo, agendo todo início de ano).

No coletivo, podemos atuar para melhorar o controle da doença no país e caminhar para atingir as metas da Organização Mundial da Saúde (OMS) de redução da mortalidade prematura pelo câncer. Todos têm o potencial para ajudar:

– Cidades e Governos: nosso líderes, políticos e gestores devem criar políticas que direcionem a população para uma vida saudável. O trabalho de advocacy, realizado por grupos organizados da sociedade civil pode ajudar a impulsionar estas medidas.

– Empresas:além de garantir um local de trabalho saudável e suporte para os colaboradores impactados pelo câncer, as empresas podem realizar ações de impacto positivo relevantes para a sociedade. Em 2018, tivetivemoso prazer de desenvolver, na Agência Lynx, um projeto para uma farmacêutica, onde desenhamos uma estratégia para contribuir com o diagnóstico precoce de um determinado tipo de câncer. Foram mapeadas as principais barreiras e oportunidades e foi traçado um plano que será testado em uma cidade específica este ano, já tendo em mente em como colocar a solução em escala.

– Escolas, ONGs (Organizações Não Governamentais), educadores, pais:todos que tem contato com jovens são responsáveis por educar as próximas gerações sobre sua saúde e bem-estar, e encorajá-las a adotarem hábitos de vida saudáveis.

– Formadores de opinião:se você é uma instituição, um profissional de saúde, ou ainda, uma pessoa influente nas redes sociais, sua voz tende a ser ouvida. Aproveite a data para compartilhar informações relevantes.

Juntos poderemos unir esforços e realizar ações relevantes nos diferentes níveis de atuação.

E você, já está pronto para assumir seu compromisso?

Eu Sou …………………………….. e Eu Vou ……………………………………..

Vamos juntos, criar um futuro sem câncer!

#DiaMundialdoCancer #WorldCancerDay #IAmAndIWill

Adaptado de: https://www.worldcancerday.org/

Crédito foto: worldcancerday.org