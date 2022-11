O desafio de comprar uma carne mais sustentável

Decidi fazer uma série de artigos falando sobre como devemos realizar escolhas mais conscientes e a importância de premiar marcas que adotam práticas mais sustentáveis. Em ‘A escolha do seu açaí é um ato político‘ falei sobre a dificuldade em encontrar transparência na cadeia de produção dos produtos, seja nas embalagens ou em iniciativas de sustentabilidade das empresas.

Hoje, vou falar sobre o consumo de um produto que promove grandes impactos ambientais no planeta: o consumo de carne, em especial a carne bovina. Entendo e respeito às pessoas que optam por não consumir, seja por questões ambientais, por questões de proteção animal ou mesmo por saúde. Mas se você é uma daquelas pessoas que têm dificuldades de ficar sem carne, este artigo é pra você. Se vai consumir, como fazer isso de uma forma mais sustentável?

Confesso que eu mesma tenho ciclos na minha vida. Por mais de 3 vezes já fiquei cerca de 3 anos sem comer carne. Acabo voltando pelo desejo e pelo sabor de um churrasco, de um bacon, ou mesmo de um frango assado… Mas quando volto a consumir, procuro sempre voltar mais consciente de minhas atitudes. E por onde começar?

Primeiro, diversificar a alimentação, ou seja, carne vermelha não precisa ser todo dia. Procure a proteína em outros alimentos como feijão, grão de bico entre outros.

Depois, na hora de comprar a sua carne, a escolha do fornecedor é fundamental. Na minha jornada por comprar uma carne mais sustentável, por exemplo, depois de pesquisar bastante, decidi não comprar da marca líder de mercado por não compactuar com alguns valores desta empresa. Como era a marca exclusiva do supermercado que vou, a minha opção foi ir ao açougue da região onde moro.

Chegando no açougue, enquanto o funcionário cortava a carne, comecei uma conversa sobre a origem da carne. Papo vai, papo vem finalmente pergunto: Da onde vem a carne que você está cortando? E ele me apontou uma foto que ficava na parede: Frigorífico 3R Perguntei se ele sabia mais sobre a origem do boi, e ele disse que não sabia. Pediu para eu entrar em contato com a marca, que ficava lá no Paraná.

Enquanto esperava, acessei o site da empresa e descobri que como frigorífico, eles compram o boi de cerca de 200 parceiros pecuaristas. No site, informam ainda que primam pelas boas práticas de produção e bem estar animal, Ufa, ainda bem. Entretanto, não achei nenhuma outra informação sobre a origem deste boi. Então resolvi fazer algumas perguntas, via canal do whatsapp: De onde vem a carne que vocês compram? Quem são seus fornecedores? Como vocês garantem a origem da sua carne? Como saber se a carne não vem do desmatamento de florestas?

Passados 30 dias, não obtive nenhuma resposta, mas percebi que eles acessaram as minhas redes sociais. Então, voltei e insisti nas mesmas perguntas. Eles responderam dizendo que iriam me responder na próxima semana. Para encurtar a história, esta segunda nunca chegou e passados 4 meses, mesmo frequentemente insistindo no meu direito de saber mais, continuo sem respostas. Então, após conversar com o açougueiro, informei a eles que não compraria mais deles. Por falta de informação da origem do alimento. Eles me pediram desculpas, mas também não foram além disso.

Adotar práticas sustentáveis no nosso cotidiano não é fácil, demanda tempo, consistência e paciência. Entretanto, não podemos desistir. Precisamos saber mais sobre o que estamos consumindo, seja de origem animal, vegetal ou até mesmo dos produtos industrializados.

O custo do impacto socioambiental no preço dos produtos

Precisamos levar em consideração que exercemos a cidadania no nosso poder de escolha. Sempre há uma alternativa melhor. No meu caso, ou acho um novo açougue ou vou ficar mais uma temporada sem comer carne. E você, já pensou sobre a origem dos alimentos que consumiu hoje?