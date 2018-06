O que podemos fazer para combater as Fake News?

Em tempos de fake News, todos estão preocupados com o poder que as redes sociais têm de impactar positiva ou negativamente as pessoas, empresas e até governos. Histórias falsas viajam muito mais rapidamente nas redes do que as verdadeiras, uma vez que costumam ter cunho emocional e são escritas com esta intenção.

Os debates sobre o tema são essenciais para encontramos soluções que nos ajudem a fazer melhor uso das redes sociais e, para isso, sessões e debates sobre o assunto é o que não faltam nesta edição do SXSW.

Tive a oportunidade de assistir uma sessão onde soluções para o tema foram apresentadas. Segundo os especialistas do painel ‘The Only Solution to Fake News: Education for All’, temos que ensinar a sociedade, em especial os jovens, a pensar como jornalistas. Uma vez que estamos todos confusos sobre o que é informação e o que é opinião, o case da Palo Alto High School Media Arts Program mostra avanços importantíssimos na forma como estão formando os alunos: ensinando crianças e jovens a pensar como os jornalistas, independentemente da profissão que seguirão no futuro. Entre várias dicas e resultados apresentados, deixo aqui os 5 passos que devem nos guiar antes de decidirmos compartilhar quaisquer “notícias” em nossa timeline:

1. Procurar informação de fontes múltiplas

2. Analisar as informações

3. Determinar o que é importante e verdadeiro

4. Escrever de forma sucinta e engajadora

5. Publicar online usando diferentes plataformas

Provocar o senso crítico dos jovens e empoderá-los para que sejam os protagonistas de suas histórias tende a ser um caminho promissor para o futuro da nossa sociedade.