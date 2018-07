Saúde para Todos

Nossa geração vive bem mais que a de nossos pais, e já nasceu a pessoa que irá viver 150 anos. Os avanços da medicina ocorrem num ritmo jamais visto. Com as conquistas exponenciais da tecnologia, poderemos ser capazes de reverter o processo de envelhecimento e eliminar as doenças que matam, nos tornando teoricamente imortais! Claro que tudo isto ainda é futurologia, mas, será que estamos preparados para viver mais 30 anos?

Ao mesmo tempo que progredimos em várias áreas da medicina, o estilo de vida da população está cada vez menos saudável e precisamos enfrentar novos desafios para a saúde, como a qualidade da dieta, a falta de atividade física e os altos níveis de stress. As doenças crônicas não transmissíveis (como diabetes, câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias) já são as principais responsáveis pelas mortes e incapacidades prematuras no mundo e também aqui no Brasil.

A Agenda 2030, da ONU, tem a Saúde e o Bem-Estar como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com planos e metas para assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Os governos têm um papel importante, mas, para avançar, precisamos integrar os esforços e unir os diferentes atores da sociedade. Cada vez mais, empresas e marcas estão dispostas a contribuir e desejam realizar projetos com um impacto social relevante na sociedade, que vão além de ações assistencialistas e possam contribuir efetivamente com políticas públicas capazes de gerar uma transformação em escala.

As ações sociais de uma empresa na área da saúde podem ir desde a promoção de um estilo de vida saudável à cooperação para prevenção e tratamento de doenças. Vale refletir se a atuação da empresa está de alguma forma relacionada com os fatores de risco das principais doenças da atualidade como: dieta não saudável, uso de tabaco, inatividade física e uso nocivo de álcool. Para a indústria de alimentos e bebidas, também é importante mapear processos internos e identificar oportunidades e gargalos para melhorar a saudabilidade dos produtos. Promover um estilo de vida mais saudável também é uma área de atuação interessante, sempre lembrando que a mudança de comportamento é um processo longo, que exige a continuidade das iniciativas para gerar resultados transformadores.

Este ano, o Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, tem como tema “Saúde para todos”. Isso significa garantir que todos, em todos os lugares, possam acessar serviços de saúde essenciais de qualidade sem enfrentar dificuldades financeiras. No Brasil, temos que nos orgulhar de contar com o SUS (Sistema Universal de Saúde), um sistema de saúde acessível para todos, que, no entanto ainda apresenta inúmeros desafios em sua qualidade. E, como se trata de uma dia de conscientização sobre a saúde, vale aproveitar a data para refletirmos sobre como podemos ativamente melhorar a nossa saúde e também a da sociedade em que vivemos. Saúde!

Dra. Bettina Grajcer, médica especialista em prevenção de álcool e drogas.