Stakeholders ativistas estão no pipeline das corporações

Inspirados pelo efeito Greta Thunberg, nativos digitais, órgãos reguladores e investidores são alguns dos stakeholders que estão pressionando as organizações para serem mais atuantes e transparentes nas questões sociais, ambientais e de governança (ESG em inglês).

Como as empresas estão respondendo a esta onda de ativismo? Como as tecnologias estão permitindo que está mudança aconteça de forma mais rápida e efetiva? Qual o papel do regulador?

ESG uma tendência que veio para ficar e o assunto será abordado no maior festival de inovação, o SXSW, onde mediarei um painel na programação oficial.

Fique ligado, que em breve compartilharei mais sobre essa tendência.