Começa o debate sobre a “reforma possível”

O presidente reassume as funções em Brasília em meio a um novo abalo na sua base política, com o escândalo dos candidatos laranjas do PSL que desembocou na briga exposta nas redes sociais entre o filho Carlos Bolsonaro e o ministro Gustavo Bebbiano. E, pior, sob pressão para tomar decisões que dependerão justamente do aval dos integrantes dessa base.

Está nas mãos de Bolsonaro, antes de mais nada, a definição do núcleo da reforma da Previdência, a partir das propostas que foram fechadas nesta semana pelo ministro Paulo Guedes. Como ponto de partida, o presidente terá de optar entre a combinação de uma idade mínima mais elevada para aposentadorias de homens e mulheres com um prazo de transição mais longo ou, ao contrário, a junção de uma idade mais reduzida com uma transição mais rápida. Tudo para garantir o ganho fiscal que, segundo os cálculos mais do que otimistas da equipe econômica, pode atingir R$ 1,3 trilhão em 10 anos.

Embora esse seja o ponto crucial da reforma, certamente não é o único que pode opor as escolhas da turma liberal de Guedes aos interesses políticos de Bolsonaro. Também faz parte da lista de itens mais suscetíveis a pressões o corte nos valores dos chamados benefícios de prestação continuada (BPC), concedidos aos idosos e portadores de deficiência de baixa renda — que ficariam bem abaixo do salário mínimo. Sem contar a interminável polêmica das regras para aposentadoria dos militares.

Até agora, os mercados pareciam confiar que uma reforma mais dura terá trânsito na ala política do Planalto e no Congresso. Mas alguns observadores já identificam uma tendência de Bolsonaro de suavizar as medidas — a exemplo do que fez, por exemplo, com o aumento do imposto de importação de leite em pó da União Europeia, para compensar o fim da taxa antidumping. Para quem não quer nem ouvir falar de subsídios, a medida soou como um mau sinal.

Embora a coerência das declarações não tenha sido o forte dos integrantes desse governo, é bom levar em conta o discurso de Bolsonaro de que a melhor reforma é a que tem viabilidade política. Portanto, a depender do texto que será encaminhado ao Congresso, depois das definições de Bolsonaro, os mercados e os setores produtivos talvez tenham de começar a se conformar com a reforma possível. Especialmente porque. a exemplo do que se viu na gestão Temer, quando o Executivo cambaleia, o Congresso “cobra” um preço maior para levar adiante as pautas que vêm do Planalto.

É verdade que o momento mostra-se favorável a um debate mais maduro sobre Previdência. Até porque, segundo a maior parte das avaliações do quadro econômico, tudo parece amarrado à reforma — rearranjo das finanças públicas, retomada do crescimento e a própria governabilidade. Cresce o temor, porém, de que as trapalhadas patrocinadas pela família Bolsonaro deixem escapar esse momento.