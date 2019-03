Quem Faz

CLÁUDIO CONSIDERA é ex-presidente do conselho da Proteste Associação de Consumidores eprofessor de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi titular da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), chefe de Contas Nacionais do IBGE e diretor de Pesquisa do Ipea.