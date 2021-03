A ópera-bufa do 5G

O governo (?) Bolsonaro conseguiu transformar um avanço tecnológico muito importante para o consumidor, o leilão da tecnologia 5G, em um filme pastelão, só que sem graça alguma.



Primeiramente, havia a tendência de escantear a Huawei, maior companhia do mundo de equipamentos para redes e comunicações, para agradar o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora, ficamos sabendo que haverá políticas públicas que beneficiarão segmentos tidos como aliados do presidente – militares, agricultores e caminhoneiros. E que tudo isso custará bilhões de reais.



Não bastasse isso, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que até agora balança mas não cai, usou uma reunião com a senadora Kátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, no começo deste mês, para acusá-la de fazer lobby para a Huawei. Nitidamente, um contra-ataque às críticas quase unânimes que tem recebido de senadores e senadoras, e dos presidentes da Câmara e do Senado.



Nesta barafunda em que estamos, até um leilão da tecnologia que tornará o acesso à Internet muito mais veloz se transforma em ópera-bufa.