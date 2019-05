A renda extra para idoso que pode aborrecer herdeiros

Não tenho dúvida que os familiares e herdeiros terão restrições à proposta de financiamento imobiliário para aumentar a renda dos idosos, a ser regulamentada pelo governo federal no segundo semestre, a chamada hipoteca reversa.

Com a sedução de uma renda vitalícia pretende-se que o dono do imóvel, acima de 60 anos, abra mão da titularidade em favor de um banco, que só poderia vendê-lo após a morte do proprietário. É mantido o direito de ocupação desde que o dono não mude do local.

Hoje há cerca de seis milhões de imóveis de idosos no País que poderiam ficar fora do patrimônio deixado para os herdeiros se fossem hipotecados na modalidade hipoteca reversa. É uma questão controversa porque realmente há idosos que penam para se sustentar com irrisórias aposentadorias, mas por outro lado vão abrir mão do bem que têm? E se mudar de planos e tiver que se mudar para outro local? Nesse caso terá que quitar o valor do contrato.

É preciso haver uma regulamentação cuidadosa para que tal financiamento não acabe por prejudicar esta parcela da população