Apagão + inflação = não!

A conta de luz não costuma chamar tanta atenção quanto, por exemplo, a da gasolina, do óleo de soja e da carne bovina. Mas é um insumo fundamental em todos os tipos de produtos e serviços. Afeta, inclusive, quem não tem carro nem contrata veículos em aplicativos.



Um exemplo: milhões de brasileiros de classe média, varridos do mercado de trabalho formal por uma economia anêmica e mal gerida, têm sobrevivido como microempresários. Vão sofrer ainda mais com o tarifaço energético.



Oficialmente, ocorreu uma infelicidade climática: a pior seca em 91 anos, e nossa matriz energética é predominantemente hidrelétrica. Mas temos sol o ano todo, vento abundante e biomassa idem, em um país que é um dos líderes do agronegócio. Autoridades acham bem mais fácil ativar usinas termelétricas e nos enviar a conta do aumento.



Ganha um doce quem identificar qualquer iniciativa pública – na operação, no investimento ou no fomento – para estimular o uso de energias alternativas.



Além disso, secas não são tragédias que surgem do nada: estamos batendo recorde no desmatamento e nas queimadas, com, no mínimo, indiferença do governo federal. Madeireiros e garimpeiros ilegais são tratados até com carinho.



Por isso, o consumidor e o produtor de bens e serviços estão pagando energia elétrica reajustada acima da inflação, mas isso não garante que não teremos de racioná-la.



Os aumentos de preços, por sinal, continuam firmes e fortes, sendo desafiados a voltar com tudo. Uma hora dessas, a superinflação pode aceitar o convite e retornar ao convívio dos brasileiros.



O que podemos fazer? Economizar energia elétrica e votar melhor da próxima vez.