Arroz na vitrine

A discussão do presidente Bolsonaro com um cidadão sobre os altos preços do arroz descambou, como frequentemente ocorre, para a situação da Venezuela.



O presidente disse para ele que poderia comprar arroz tabelado no país vizinho.

A questão é o desequilíbrio econômico e político do Brasil, que se reflete nos preços dos produtos básicos por meio da desvalorização do real frente ao dólar.



É óbvio que o aumento das exportações e os efeitos dos benefícios pagos como renda emergencial encareceram não somente esse alimento. Mas há uma perigosa retomada inflacionária que deveria ser combatida com política econômica.



O consumidor, contudo, não está entre as preocupações deste governo. A saída é pesquisar preços e na medida do possível substituir os mais caros.