Black Friday : prepare-se desde já

Para quem tem interesse em aproveitar os descontos da Black Friday em 23 de novembro, é hora de começar a monitorar os preços dos produtos para conferir depois se os eles realmente reduziram. É o ideal para fugir das táticas como aumentar o preço um mês antes e depois oferecer desconto em cima desse valor artificial.

Pode ser uma boa oportunidade para comprar a um bom preço produtos desejados, mas vale pesquisar bem e conferir o valor do frete, além de checar prazos de entrega e estoques. Se não cair em armadilhas de lojas virtuais não confiáveis, você tem uma boa chance para antecipar as compras de Natal.

A promoção é uma forma de driblar a crise do comércio, com reforço das vendas de final de ano, atraindo mais clientela. Mas o lojista precisa estar preparado para não maquiar as ofertas e cumprir os prazos de entrega.

Para evitar fraudes confira a lista do Procon São Paulo de sites de vendas não confiáveis.

As entidades de defesa do consumidor costumam intensificar a fiscalização nesse período, monitorando os preços, para garantir a veracidade e cumprimento das ofertas. É importante que estejam atentas para garantir que os consumidores não sejam ludibriados.

Não vale se empolgar com as ofertas e adquirir além do planejado. O ideal é fixar um valor máximo para as compras.