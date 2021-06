Cargos técnicos ou políticos?

Agências reguladoras não deveriam, em hipótese alguma, entrar na partilha de cargos do governo federal. Se pareço radical, digamos, por defender esta visão administrativa, lembro que Lina Khan, crítica das big techs – como Amazon, Facebook e Google – foi nomeada pelo presidente do Estados Unidos, Joe Biden, presidente da FTC – agência de proteção ao consumidor daquele país.



Além disso, Tim Wu, também crítico do Vale do Silício – que congrega as mais importantes companhias de tecnologia do mundo – foi nomeado assessor especial da Casa Branca sobre políticas da concorrência.



E no Brasil? Bem, os senadores Ciro Nogueira (Progressistas) e Renan Calheiros (MDB) brigam pela presidência e superintendência do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Pois é…