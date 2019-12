Cautela na compra do imóvel

Em todas as projeções econômicas para 2020, que já está dobrando a esquina, se sobressai a retomada da construção civil. Boa notícia, porque emprega muito e utiliza amplamente insumos da cadeia produtiva.

Para o consumidor, contudo, cabe um alerta: compare e avalie muito bem as ofertas. A maioria das vagas de emprego tem sido sem registro em carteira. Portanto, não há ganhos adicionais como 13º salário e férias. Também não é recolhido o Fundo de Garantia. O ideal seria dar uma boa entrada, que reduza o valor do crédito habitacional.

A Caixa Econômica Federal baixou para 6,75% mais TR a taxa mínima de juro para a compra da casa própria. Mas a redução maior vale para o cliente com maior relacionamento financeiro com a CEF.

Se tiver conta-corrente em outro banco, negocie com o gerente. Lembre-se que será um compromisso financeiro por muitos e muitos anos. E que o financiamento cobre em torno de 80% do valor do imóvel, ou seja, você terá de bancar, no mínimo, 20% do total.

Feliz Natal!