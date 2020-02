Cobrar até bagagem de mão é demais

Não bastasse o viajante pagar pelo despacho de bagagem aérea, agora até a de mão vem sendo cobrada por algumas empresas de baixo custo que passaram a operar no País. Ou seja, só piora para o consumidor. Isto é inadmissível e deve ser barrado pelas entidades de defesa do consumidor.

A prometida redução nos preços das passagens a partir da permissão da cobrança por despacho de bagagem pelas companhias aéreas não passou de ilusão. Como mostrou matéria do Estadão do último sábado, o preço médio no ano passado subiu 8%.

Agora o Congresso volta a debater o tema após ter mantido a cobrança, no ano passado. Para tornar menos onerosas as viagens aéreas o caminho é aumentar a competitividade, com a prometida redução de tributos como o fim da incidência de PIS/Cofins. Mas a medida só deve se efetivar no ano que vem. Tornar competitivo o setor aéreo ao capital estrangeiro, pode libertar o consumidor , que hoje está nas mãos de apenas três empresas nos voos domésticos.

Enquanto isto, o consumidor continuará a pagar no mínimo 60 reais para despachar malas de até 23 quilos em voos nacionais se optar pela comodidade ao adquirir o bilhete aéreo. Caso deixe para pagar no dia da viagem o preço aumenta.