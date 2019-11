Como acertar nas compras da Black friday

Se você está interessado em antecipar as compras de final de ano na Black Friday do próximo dia 29, já deve estar pesquisando os preços dos produtos desejados em lojas físicas e virtuais. Isto é fundamental para conferir se as ofertas terão descontos reais. Ou se os preços reduziram depois de terem subido às vésperas da promoção, tática para oferecer desconto em cima de um valor artificial.

Para aproveitar os bons preços de produtos desejados pesquise bem e confira o valor do frete, além de checar prazos de entrega e estoques. Defina um valor máximo para as aquisições para não se empolgar e extrapolar o orçamento. Se não cair em armadilhas você terá uma boa chance para antecipar as compras de Natal.

Há diversos setores, incluindo o comércio tradicional, que anteciparam a promoção na tentativa de reforço rápido das vendas atraindo mais clientela. Cabe a você ficar alerta para fazer as melhores escolhas e não ser ludibriado com fraudes.

Prefira lojas virtuais reconhecidas e fuja de sites de vendas não confiáveis que integrem listas das entidades de defesa do consumidor. Cabe aos Procons intensificar a fiscalização nesse período, monitorando os preços, para garantir a veracidade e cumprimento das ofertas. Boas compras!