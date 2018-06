Confira 20 dicas para a conta de luz pesar menos no bolso

Como a energia elétrica vai pesar mais no seu bolso e no orçamento familiar, com os reajustes acima de 10% autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), este ano, o jeito é economizar.

Com os elevados impostos que veem na fatura, economizar na conta de luz não é tarefa fácil mesmo reduzindo o consumo. A energia elétrica é uma das vilãs no custo de vida dos brasileiros.

+ Conta de luz vai ficar 9,09% mais cara no Rio

Mas não deixe de analisar sua fatura mensal e planejar como reduzir a média de consumo. Dá trabalho mas compensa.

Relacione os aparelhos que mais consomem energia na sua casa. Saiba usá-los de modo eficiente para que pesem menos na sua conta.

Para manter o equilíbrio no orçamento doméstico, o ideal é que a conta de energia não comprometa mais do que 5% do total das receitas familiares.

Não deixe de desligar efetivamente os aparelhos que não estejam sendo usados. Estima-se que os aparelhos em stand-by sejam responsáveis por 10 a 15% do consumo elétrico das famílias.

Quando for comprar ou substituir um eletrodoméstico ou aparelho eletrônico em casa, opte pelos modelos que sejam mais eficientes do ponto de vista de consumo elétrico, os produtos que recebem classificação “A” no selo Procel.

Mesmo na compra de produtos com a mesma nota “A”, ainda constata-se uma diferença muito grande na eficiência energética. Compare o valor das etiquetas.

Se você tem o hábito de dormir assistindo à televisão, habitue-se a programar o timer. Mas o ideal mesmo é desligar no botão, para evitar o stand-by.

Mantenha janelas e portas fechadas quando o ar-condicionado estiver funcionando. Use ventilador de teto para refrescar o ambiente gastando 90% menos energia.

Alterne o uso do ar-condicionado com o do ventilador de teto.

Regule seu ar-condicionado para o mínimo e ligue o ventilador de teto. Assim, você gastará menos energia do que se o ar estivesse no máximo.

Se possível, instale dimmers em seus interruptores. Eles controlam a quantidade de luz do ambiente e ajudam a consumir menos.

Não esqueça o carregador de celular na tomada após a carga estar completa. Ele continua gastando luz.

Na cozinha também lembre-se de desligar da tomada o que não estiver em uso para evitar o stand-by.

Evite o abre e fecha da geladeira.Não deixe formar muito gelo. Dois milímetros de gelo são capazes de aumentar em 10% o consumo de energia.

Se você não abre mão da praticidade de um micro-ondas, compre os modelos sem grill, que são mais econômicos do ponto de vista do consumo elétrico. O micro-ondas em stand-by pode gastar por ano quatro vezes mais energia do que quando usado na potência máxima por vinte minutos todos os dias.

Reduza o tempo de banho. Ao desligar o chuveiro elétrico enquanto se ensaboa, uma família de quatro pessoas pode economizar mais de R$ 300 por ano na conta de energia.

Ao tomar banho nos dias mais quentes, mude a chave do chuveiro elétrico para o modo verão, que consome 30% menos energia do que o modo inverno. Se possível, troque o sistema de aquecimento de água por opções a gás ou solares.

Acumule roupa suja. Só utilize a máquina de lavar roupas na capacidade máxima especificada pelo fabricante. Assim você economiza energia e água. Se sua lavadora tem aquecimento, utilize-a apenas quando a roupa estiver muito suja.

Espere juntar roupa para passar e evite ligar o ferro de passar várias vezes no dia ou na semana. Do aquecimento inicial até a estabilidade de temperatura, o consumo de energia é muito alto.

Ao usar o computador em vez de utilizar o descanso de tela, configure o monitor para desligar após algum tempo sem uso. Mas tente evitar o stand-by. Só ligue a impressora e outros periféricos quando for utilizá-los.

Desligue o computador sempre que for ficar mais de duas horas sem utilizá-lo e o monitor por até quinze minutos. O computador, o ar-condicionado e o chuveiro elétrico, são vilões do gasto de energia.

Ao sair de casa faça esta checagem:

Apagou todas as lâmpadas?

Desligou a TV e/ou o aparelho de som e o computador?

Desligou o ar-condicionado e os ventiladores?

Tirou o micro-ondas da tomada?

O seu bolso agradece.