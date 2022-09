Consumidor terá de encarar orçamento e mudança de hábitos

É bem provável que o (a) próximo (a) presidente da República promova algum tipo de renegociação das dívidas, que já atingem quase 80% das famílias, sendo que quase três em cada 10 estão inadimplentes.

Para recuperar a economia de forma mais consistente e sustentável, esse endividamento terá de ser enfrentado. Mas não basta renegociar a dívida: o consumidor terá de mudar hábitos de consumo e seguir um orçamento bem equilibrado, caso contrário, as dívidas voltarão em pouco tempo.



Sabemos que o desemprego formal – ou seja, a falta de vagas com registro em carteira – tem grande impacto no endividamento. Os baixos salários e os altos preços dos alimentos, gás de cozinha e energia elétrica, também.



Mas fazer e seguir um orçamento são ações fundamentais para fugir das dívidas. Sem isso, não há renegociação que resolva essas dificuldades por um longo período.