Corrigir tabela do IR é urgente e inadiável

Quem assumir a presidência da República pelo voto da maioria dos eleitores e eleitoras do Brasil, terá um compromisso inadiável: reajustar a tabela do Imposto de Renda (IR).



Segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco), de 1996 a junho de 2022, a defasagem acumulada atingiu 147%.



Se a tabela tivesse sido reajustada desde 1996, a faixa de isenção, hoje, estaria em R$ 4.710,49, em lugar de R$ 1.903,98. Ou seja, aliviaria o bolso de milhões de contribuintes, facilitando o acerto das dívidas, e ampliando o consumo.



Parte do anêmico desempenho da economia nos últimos anos, portanto, também se deve ao arrocho tributário, em um país que tem dezenas de tributos.



Mas, atenção: prometer que corrigirá a tabela do IR e que aumentará a faixa de isenção não é novidade. Surge sempre antes de eleições presidenciais, depois essa promessa cai no esquecimento. Estamos de olho!