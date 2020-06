Criatividade para o Dia dos Namorados

Com as restrições decorrentes da pandemia de coronavírus e o orçamento apertado, mais do que nunca a criatividade será o recurso para os namorados comemorarem o próximo dia 12 driblando a crise econômica.



A tradicional saída para jantar, agora tem de ser trocada pelo preparo de uma refeição em casa. Mostre os dotes culinários para a (o) parceira (o), caso estejam passando juntos esse período de confinamento. A saída também pode ser o delivery de comida e bebida.



Jantar fora ficará para outra ocasião

Para presentear com flores, por exemplo, a saída são as ofertas de floriculturas digitais ou as de bairro, que estão vendendo pelas redes sociais. Como a procura aumenta neste período, os preços geralmente cobrados tendem a aumentar. É recomendável comparar os diversos tipos de flores antes de definir a compra.



Se a opção for a compra de um presente em lojas virtuais, assegure-se do prazo de entrega para não pagar mico no dia da comemoração. Comparar preço e comprar em lojas com boa reputação faz a diferença para garantir o sucesso do presente.



Compras feitas fora do estabelecimento comercial podem ser canceladas dentro do prazo de sete dias, contados da assinatura do contrato ou do recebimento dos produtos e o consumidor tem direito a devolução dos valores já pagos. O pedido de cancelamento da compra deve ser feito por escrito.