Curta o carnaval com segurança

Para aproveitar o carnaval com economia ainda dá tempo de reciclar a fantasia, usando a criatividade para aproveitar a de folias passadas. Use materiais recicláveis para criar uma nova fantasia.

Outra dica se for sair nos blocos de rua é levar a própria bebida e até lanche. Cuidado para não ter o telefone celular roubado.

Proteja o celular bem junto ao corpo numa pochete ou doleira. Outra opção seria levar um aparelho mais simples, cuja perda seja irrelevante. Se não for levar dinheiro em espécie, cuidado com os golpes com cartões de crédito e débito. Atenção com seu documento de identidade.

Como os furtos são comuns nessas ocasiões quanto menos itens de valor levar, melhor. No caso de arrastões e de outras ações mais violentas, não reaja, principalmente se os integrantes do bando estiverem armados.

Opte pelo aplicativo de transporte ou ônibus até a concentração do bloco.

Atenção para evitar a compra de alimentos e bebidas sem garantia de procedência nem refrigeração adequada.

Na aquisição de produtos para maquiagem e acessórios prefira lojas que assegurem a procedência dos itens, para evitar, por exemplo, reações alérgicas a produtos como glitter, sprays de espuma, tintas .