Dê livros de presente de Natal

O Natal é a festa da reunião das famílias e dos amigos, independentemente das crenças de cada um. Mas sempre traz uma preocupação adicional: como presentear aos mais próximos, se a renda quase nunca é suficiente? E, pior ainda, quando ainda sofremos com a alta inflação dos alimentos.



Minha sugestão é presentear com livros, que enriquecem o conhecimento, divertem e que até podem não custar caro. Em um sebo (loja de livros usados), há obras para todos os gostos e preços. E se não houver este tipo de loja em sua cidade, ou preferir o conforto de comprar pela Internet, recorra a sebos virtuais.

Mesmo nas lojas tradicionais, sempre há promoções. Então, no amigo secreto (oculto) ou na festa de Natal, opte por um presente que amplia os horizontes dos presentados, e que certamente ficará na lembrança.

O hábito da leitura não é muito forte no Brasil. Segundo a 5ª edição da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” (Instituto Pró-Livro e Itaú Cultural, 2020), em média, os brasileiros leem menos de cinco livros por ano (inteiros ou parcialmente). Entre 2015 e 2020, o país perdeu quase 800 bibliotecas públicas. Temos de reverter esse quadro, pois o hábito da leitura é fundamental para o desenvolvimento de todos nós. Faça a sua parte.