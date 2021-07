Dia dos Pais sem dívidas

O Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, é uma comemoração, ao mesmo tempo, afetiva e comercial. Neste ano ainda mais importante, depois do ocorrido em 2020, com o isolamento social em decorrência da pandemia do coronavírus.



Provoca, como em data semelhantes, alguma ansiedade nos filhos, pois presentear sempre é difícil, mesmo havendo renda, o que não é tão comum hoje.



Fujo um pouco da análise puramente econômica, para dar um dica: dê um livro de presente a seu pai, exceto se, devido a condições de saúde, ele não puder ler nem compreender a leitura.



O livro Escravidão Volume 2, de Laurentino Gomes, é fundamental para qualquer pessoa que queira compreender melhor este tema tão relevante, e ao seu legado, “que ainda emperra a caminhada dos brasileiros rumo ao futuro”. É um presente cujo preço varia de R$ 40,00 a 60,00. Outra opção é dar um short para que ele comece a fazer exercícios, cuidando mais da sua saúde. Esse presente custa a partir de R$ 40,00.



Ou, então, cozinhe para seu pai, faça um bolo, algo pessoal, que ele valorizará muito. Não estoure seu orçamento.



Não assuma dívidas para homenagear seu pai. Ele não ficará feliz sabendo que você se endividou para homenageá-lo. Se não houver como dar um presente, cante uma música que ele gosta, converse com ele, faça uma poesia ou diga, simplesmente, que o ama. São atitudes importantes que devemos tomar enquanto temos a felicidade de estar, fisicamente, com nosso pai.