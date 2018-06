Dicas para garantir a comemoração do Dia dos Namorados

Os programas podem ser variados para a comemoração do Dia dos Namorados, mas algumas dicas podem ajudar a garantir o sucesso do presente.

Sair para jantar, ou comemorar numa casa noturna, fazer uma viagem, comprar flores ou um presente especial.

Quaisquer destas opções podem ser escolhidas principalmente se você comparar preço, fizer reserva, e verificar a qualidade dos produtos. Mas cuidado para não se empolgar na hora do presente e sobrar dívida.

Assegure-se da possibilidade da troca do presente em caso de necessidade, fazendo constar por escrito na nota fiscal ou etiqueta do produto, que será aceita troca.

Caso opte por presentear com flore,s lembre-se que nesse período, a procura é intensa, o que eleva os preços geralmente cobrados. É recomendável comparar os preços de algumas floriculturas, espécie da flor e do arranjo, antes de definir a compra.

E atenção: inclusive os produtos importados estão sujeitos ao Código Defesa do Consumidor. As embalagens devem conter informações claras, precisas e em língua portuguesa, indicando composição, data de fabricação e prazo de validade, bem como nome e endereço do importador.

Para quem vai comemorar em casa noturna ou restaurante olho vivo com a cobrança do couvert artístico. Ela só pode ocorrer se houver informação prévia e música ao vivo, ou outra manifestação artística, no local. O horário de início do show também deve ser informado. A multa pela perda da comanda é abusiva. Cabe ao estabelecimento a obrigação de registrar e controlar todos os itens consumidos e não deve ser transferida para o consumidor.