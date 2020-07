Dor de cabeça com internet lenta

Lentidão e falha no sinal têm sido frequentes no uso da internet neste período de pandemia com a sobrecarga de utilização da internet fixa em casa. Não importa a operadora, as queixas se assemelham no uso do wifi.



É neste período de larga utilização com a proliferação de Lives e lazer por streaming que se constata como na maioria dos casos não passa de balela os pacotes de super velocidade alardeados pelas empresas na hora da oferta do serviço. A rede não aguenta a sobrecarga de tráfego de dados. Pior para quem depende da rede para o trabalho home office.



As entidades de defesa do consumidor e a Anatel têm recebido em torno de 30% a mais de queixas que no mesmo período do ano passado. Tente negociar com a sua operadora para solucionar o problema, ou obter um pacote com mais velocidade. Caso não tenha sucesso recorra ao Procon para abatimento do preço cobrado pelo serviço que não está conseguindo utilizar.



Para se adaptar a esta queda na qualidade no serviço o jeito é equilibrar o uso conforme o horário de menor demanda, e alternar com o consumo de dados móveis do telefone celular para menor sobrecarga da rede doméstica. Para filmes e vídeos procure opções que permitam baixar para assistir off-line.