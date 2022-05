É urgente plano B contra a fome

A inflação dos alimentos apavora a maioria dos brasileiros. Não se trata mais de retirar a carne do cardápio. Legumes, verduras, frutas, óleo de soja, e café estão caríssimos.



A insegurança alimentar exige um plano B, para gestão desta crise. De imediato, só vejo duas medidas possíveis: distribuição de cestas básicas em parceria com instituições como a Central Única das favelas (Cufa) e convênio com restaurantes para oferecer refeições de baixo preço.



Mas tem de ser já, porque a situação é muito grave. Muito.